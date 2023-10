Auch wenn beim Stand von 5:0 für Rot-Weiß Erfurt im Achtelfinale des Landespokals beim FC Eichsfeld bereits alles entschieden war, hatte Maxime Langner kurz vor Schluss noch einen in petto: Nach Ballgewinn am gegnerischen Strafraum legte sich der 19-jährige Offensivspieler das Leder noch drei Schritte vor, um anschließend technisch sehenswert in den linken Winkel zu vollenden.