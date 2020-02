Loks Ziane hatte am vergangenen Wochenende in feinster Mittelstürmermanier kurz vor Abpfiff den 3:1-Schlusspunkt gegen den VfB Auerbach gesetzt, als er einen abgefälschten Schussversuch am Elfmeterpunkt sauber mit der Brust verarbeitete und den Ball daraufhin aus der Drehung direkt mit links in den Winkel jagte. Die Blau-Gelben konnten damit die Patzer von Altglienicke und Cottbus für sich nutzen und haben das Kopf-an-Kopf-Rennen an der Regionalliga-Spitze noch weiter verschärft.