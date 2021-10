Drei Tore in einem Spiel waren Sascha Pfeffer in der Regionalliga noch nicht gelungen. Das änderte sich am Freitag als der Routinier den ZFC Meuselwitz beim 4:0-Auswärtssieg quasi im Alleingang abschoss. Bei seinem zweiten Tor kurz vor der Pause zirkelte er den Ball wunderschön in die Maschen. Der Treffer überzeugte 48 Prozent der User, die an der Abstimmung teilnahmen.