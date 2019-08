Mit einem Schützenfest hat Wacker Nordhausen den Bischofswerdaer FV auseinandergenommen. Den Schlusspunkt beim 8:0-Erfolg setzte Lucas Scholl. Der Sohn von Bayern-München-Legende Mehmet, hat offensichtlich die Standard-Fähigkeiten seines Vaters mitbekommen. In klassischer Scholl-Manier bugsierte er die Kugel mit Unterstützung der Unterkante der Latte ins Tor. Das überzeugte auch mehr als die Hälfte der User in dieser Woche.



Damit landete der 23-Jährige klar vor Tino Schulze von Germania Halberstadt, der einen Eckstoß direkt im Tor unterbrachte. Der dritte Rang ging an Patrick Göbel vom Halleschen FC.