Jeremiaha Maluze hat sich die Krone bei der Abstimmung zum "Volltreffer der Woche" gesichert. Beim 3:2- Heimsieg seines FC Rot-Weiß Erfurt über den FSV Luckenwalde köpfte der Defensivspezialist mit einem tückischen Aufsetzer via Unterkante der Latte das frühzeitige (14.) 2:0 der Gastgeber. Maluze versammelte damit fast doppelt so viele Stimmen (1.153/55 Prozent) hinter sich wie der Zweitplatzierte.

Dieser kommt von Erfurts Regionalliga-Konkurrent Hallescher FC: Robert Berger, der am vergangenen Wochenende das zwischenzeitliche 1:1 in den rechten Giebel beim 2:1-Auswärtssieg des HFC gegen den BFC Dynamo erzielte, kam auf 610 Stimmen (29 Prozent). Angreifer Benjamin Sesko, der RB Leipzig gegen Bayern München (3:3) mit einem traumhaften Außenrist-Geniestreich aus 35 Metern in Führung gebracht hatte, musste sich mit Rang drei (340 Stimmen/16 Prozent) begnügen.