Fußball | "Volltreffer der Woche" Volltreffer der Woche: Halles Derstroff schnappt sich den ersten Sieg im neuen Jahr

Mit seinem Treffer in der Partie gegen Wehen Wiesbaden hat Julian Derstroff dem Halleschen FC nicht nur einen Punktgewinn beschert, sondern sich gleichzeitig auch den ersten "Volltreffer" in diesem Jahr gesichert. Mit seinem Knaller ins Dreiangel setzte sich der 29-Jährige in der Abstimmung knapp vor Magdeburgs Sören Bertram durch.