Marco Riemer ist ein Fußballer, der mit allen Wassern gewaschen ist. Mittlerweile spielt der 35-Jährige Ex-Profi vom FC Carl Zeiss Jena in Rudolstadt und war im Thüringenpokal gegen den ZFC Meuselwitz nah an einer Überraschung. In der 87. Minute gelang ihm nach einem weiten Freistoß und einer Kopfballablage der umjubelte Ausgleich, weil er am langen Pfosten einfach goldrichtig stand und aus Nahdistanz vollendete. Am Ende gewann der Favorit nach Verlängerung mit 2:1.