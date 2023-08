Mit dem knappen Erfolg gegen Viktoria Berlin hat die BSG Chemie Leipzig einen Heimauftakt nach Maß gefeiert. Mann des Spiels: Timo Mauer. Nach erfolgreichem Gegenpressing der Leutzscher versenkte der 26-Jährige die Kugel in der 35. Minute aus 18 Metern per Aufsetzer im rechten Eck und sorgte zugleich für den ersten Chemie-Treffer der neuen Saison.

Nachdem es zur Pause bereits nach einer Niederlage aussah, kam der ZFC Meuselwitz in Hälfte zwei gegen Lok Leipzig auf Touren und drehte einen 0:2-Rückstand. Die Wende läutete Dominik Bock mit einem Traumtor in der 57. Minute ein, als er einen Freistoß aus 25 Metern sehenswert in den linken Winkel schweißte. Kurz vor Schluss gelang den Thüringern sogar noch der Siegtreffer.