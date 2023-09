Einwechslung und wenige Augenblicke später Torjubel: Wieder einmal hat dieses Schema für Erzgebirge Aue funktioniert. Gegen den Halleschen FC traf Steffen Meuer nach einem Eckball mit seinem ersten Ballkontakt per Direktabnahme zum 1:1-Ausgleich. Am Ende siegte Aue mit 3:1 .

Der FC Carl Zeiss Jena hat den zweiten Saisonsieg in Folge verpasst. Bei Hertha BSC II kassierten die Thüringer kurz vor dem Ende noch den Ausgleich . Das Führungstor gelang Maximilian Krauß, der mit einem perfekten Schlenzer von der Strafraumkante in den Winkel traf.

Sieben-Tore-Spektakel in der Landesklasse Thüringen beim Gastspiel des FC Union Erfurt in Bad Frankenhausen: Vor allem das 3:3 war besonders. Halb Press-, halb Befreiungsschlag und das Spielgerät flog in einem sehr hohen Bogen erst über den halben Platz und dann auch über Heim-Keeper Christopher Sünkel hinweg. Lange hielt die Freude bei Erfurts Torschütze Ignacio Conzales Suárez nicht, sein Team verlor 3:4.