Was für ein erlösendes Tor! Im Sachsenderby gegen den Drittliga-Abstieg feierte der FSV Zwickau am vorletzten Mittwoch daheim gegen Chemnitz einen wegweisenden 2:1-Sieg. Das Siegtor für die Zwickauer "Schwäne" fiel erst kurz vor Schluss. Mike Könnecke netzte aus 18 Metern zielgenau via Innenpfosten ein. Das im Endeffekt vorentscheide Tor im direkten Duell mit dem CFC für den Klassenerhalt der "Schwäne" gewann nun auch mit deutlichem Vorsprung (Knapp 2.000 Stimmen für 58 Prozent) die letzte "Volltreffer der Woche"-Abstimmung in der abgelaufenen Saison 2019/20.