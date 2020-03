Der 1. FC Lok Leipzig konnte sich dank eines 4:2-Heimsieges gegen den ZFC Meuselwitz an die Tabellenspitze schießen. Und einen echten Knaller setzte Maik Salewski ins Ziel. Aus 24 Metern hämmerte er den Ball zum 1:0 ins linke Eck, ZFC-Keeper Ruben Aulig konnte sich noch so strecken, das Ding war nicht zu halten.

Der 1. FC Magdeburg sendete in der 3. Liga ein beachtliches Lebenszeichen, schoss den FC Carl Zeiss Jena am Ende mit 6:2 ab. Christian Beck gelang der wohl vorentscheidende Treffer zum 4:2. Halblinks nahm er den Ball nach einer weiten Eingabe an, eine Körpertäuschung und dann die Vollendung flach ins kurze Eck.