Was für eine Erleichterung in Magdeburg: Gegen Vorjahresmeister FC Bayern II gelang den angeschlagenen Elbestädtern der so wichtige zweite Saisonsieg in der 3. Liga. Den Weg zum 2:1-Erfolg dahin ebnete Außenspieler Raphael Obermair in der 60. Minute, als er Gegenspieler Dennis Waidner mit geschicktem Körpereinsatz düpierte und dann zielgenau per Innenspann ins lange Ecke zum zwischenzeitlichen 2:0 traf. Bereits in der Vorwoche war Obermair nominiert, landete hinter Chemie Leipzigs Wochensieger Florian Kirstein und Dynamos Ransford Königsdorffer auf Rang 3. Vielleicht klappt es ja diesmal.