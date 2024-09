Was für ein unfassbares Tor für den Halleschen FC gegen den FC Eilenburg! In der 23. Minute schleudert Jan Löhmannsröben einen Einwurf von rechts gefühlte 30 Meter in den Strafraum. Der Ball setzt auf und Joe-Joe Richardson erwischt das Spielgerät mit der Hacke. Das Runde segelt als Bogenlampe ins rechte Eck zu, 2:0 für den HFC.