Der Samstagnachmittag begann aus Chemnitzer Sicht traumhaft: Nach flinkem Doppelpass legte Christian Bickel den Ball quer an den Fünfmeterraum, wo Angreifer Kilian Pagliuca mit dem Rücken zum Tor stehende via Hacke ins Netz zur frühen Führung verlängerte (16.). Allerdings musste sich der CFC zum Abpfiff mit einem unbefriedigenden 1:1-Remis gegen den ZFC Meuselwitz zufrieden geben. Ohne Zweifel jedoch: Pagliucas Anwärterschaft auf den "Volltreffer der Woche".

Langsam, aber sicher läuft der Erzgebirgsmotor warm: Gegen den 1. FC Heidenheim feierten die Veilchen den zweiten Heimsieg in Serie. Mann des Tages beim 2:0-Erfolg war Doppelpackschütze Antonio Jonjic. Sehenswert war dabei insbesondere der Dosenöffner zur Führung in der 34. Minute, als der 22-Jährige mit feinem Übersteiger über halblinks in den Strafraum zog und dann mit einem ganz cleveren Flachschuss an Freund und Kontrahent vorbei via Innenpfosten ins lange Eck traf.