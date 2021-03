Dynamo Dresden hat im Topspiel gegen Saarbrücken ordentlich kämpfen müssen, um nicht auch das zweite Spiel gegen die Saarländer in dieser Saison zu verlieren. Die Führung durch einen Kopfball von FCS-Kapitän Manuel Zeitz konterte Pascal Sohm nach toller Vorarbeit von Ransford Königsdörffer nur fünf Minuten später. Am Ende hieß es 1:1 .

Der Aufschwung beim 1. FC Magdeburg geht weiter. Auch bei Bayern München II lieferte das Titz-Team wieder eine ordentliche Vorstellung ab und belohnte sich mit dem nächsten Sieg . Baris Atik brachte den FCM mit einem satten Schuss aus der Drehung kurz vor der Pause in Führung. Wenige Augenblicke vor dem Abpfiff machte Jürgen Gjasula per Elfmeter den Deckel drauf.

Trotz der Absage der Begegnung beim 1. FC Kaiserslautern hatte der FSV Zwickau in dieser Woche nicht spielfrei. Denn bereits am Mittwoch waren die Westsachsen in Saarbrücken gefragt. Nach dem 2:0 durch Ronny König aus Nahdistanz schien die Partie entschieden, doch nach einem Gegentor und einer strittigen Szene musste der FSV noch um den Sieg zittern.