Sohm, Weigel oder Steininger - Wer erzielte den "Volltreffer der Woche"?

Das mit Spannung erwartete Sachsen-Anhalt-Derby im Abstiegskampf der 3. Liga war beim Stand von 0:0 bereits auf die Zielgerade eingebogen, als zwei Hallenser einen Geistesblitz hatten. Nach Terrence Boyds Außenristpass durch die Schnittstelle des FCM-Strafraums chipte Pascal Sohm sehenswert aus spitzem Winkel über Keeper Morten Behrens hinweg zur Führung der eine Halbzeit lang in Unterzahl agierenden Gastgeber ins Netz (77.).

Gleicher Ort, dieselbe Partie, knapp eine Viertelstunde später: Magdeburg hatte längst auf Brechstange umgestellt. Ein langer Ball flog in den Strafraum, den Joker Anthony Roczen per Kopf in den Rückraum ablegte, wo der ebenfalls erst wenige Minuten zuvor eingwechselte Julian Weigel bei seinem Drittligadebüt den aus blau-weißer Sicht vielumjubelten Ausgleich aus elf Metern flach ins rechte Eck legte (90.+3). Ein Moment, den der 18-Jährige nie vergessen wird.