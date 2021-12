Gleich unser Vorschlag A sammelte in der letzten "Volltreffer"-Wahl die meisten Stimmen: Zwar hat Germania Halberstadt am vergangenen Wochenende wieder nicht gewinnen können. Aber man nahm beim FSV Luckenwalde beim 2:2 einen Punkt mit und erzielte zudem ein wunderschönes Tor. Nach einer flach ausgeführten Ecke nagelte Paul Grzega den Ball in der 24. Minute aus 18 Metern ins Netz. Das Tor gefiel unseren Zuschauern am besten.

Paul Grzega Bildrechte: imago images/Joachim Sielski