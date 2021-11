"Ich bin sprachlos. In dem Derby, mit den Fans, das ist einfach nur geil", fasste Sascha Pfeffer das Spiel der Spiele in Leipzig zusammen. Ein Spiel, welche nicht die Anstalt machte, in eine Richtung zu kippen. Bis in der 76. Minute Pfeffer zum Doppelpass ansetzte und dann den Ball aus 16 Metern ins rechte Eck ballerte. 77 Prozent der User sahen diesen Treffer auch ganz vorn. Auf dem zweiten Platz landete Nicolas Kühn (16 Prozent), der beim 2:1-Auswärtscoup des FC Erzgebirge Aue an der Ostsee den Führungstreffer erzielte. Tim Heike von Germania Halberstadt landete mit 7 Prozent der Stimmen auf Rang drei.