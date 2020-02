Pfingsten-Reddig, Schinke oder Kadric - wem gebührt der "Volltreffer der Woche"?

Der alte Mann hat nichts verlernt: Mit ganz viel Gefühl zirkelte Wacker Nordhausens Routinier Nils Pfingsten-Reddig aus knapp 25 Metern einen direkten Freistoß in den rechten Giebel. Lichtenbergs Torwart Niklas Wollert streckte sich vergeblich und konnte den 2:3-Anschluss des jüngst reaktivierten 37-Jährigen in einem spektakulären Regionalligaspiel nicht verhindern. Nordhausen hatte bereits 0:3 zurücklegen, drehte dann auf 4:3, ehe die Thüringer noch den 4:4-Endstand kassierten.

Vom Winde in den Winkel geweht: Paul Schinkes listiger Linksschuss von der rechten Strafraumkante aus erwischte Rathenows Schlussmann Lucas Hiemann auf dem vollkommen falschen Fuß und flog nicht zuletzt auch dank einer Böe zum richtigen Moment ins lange Eck - das zwischenzeitliche 2:0 für die Blau-Gelben. Lok Leipzig hielt sich schlussendlich auch bei den Optikern aus Rathenow schadlos und zog durch den 3:1-Sieg in der Regionalliga mit Spitzenreiter Altglienicke gleich.

Für die Überraschung des Regionalliga-Spieltages sorgte definitiv der VfB Auerbach auf der heimischen "Vogtlandweide", wo das Team von Cheftrainer Sven Köhler Meisterschaftsaspirant Energie Cottbus mit 3:2 in die Knie zwang. Das Highlight: Chirurgisch genau platzierte Mittelfeldmann Amer Kadric den Ball gefühvoll aus vermeintlich unmöglichem Winkel von der Grundlinie aus via Innenpfosten zum 2:2-Ausgleich in den Energie-Kasten.