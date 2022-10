Die User haben entschieden: Der Freistoß-Knaller von Philipp Harant war der Volltreffer der Woche. Der Spieler der BSG Chemie Leipzig sorgte mit seinem Strich für den 1:0-Heimsieg gegen den FC Carl Zeiss Jena. Und nebenbei für den fünften Sieg in Folge. Von der linken Strafraumkante knallte er den Ball in der 67. Minute in den gegenüberliegenden Giebel und brachte den Alfred-Kunze-Sportpark zum Beben. 45 Prozent der User, insgesamt 1.686 Stimmen vereinte Harant auf sich.

Philipp Harant jubelt nach seinem Siegtreffer gegen den FC Carl Zeiss Jena. Bildrechte: IMAGO / Picture Point