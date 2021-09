Jan-Luca Schuler hat den 1. FC Magdeburg mit seinem Tor zum 1:0-Sieg gegen den 1. FC Kaiserslautern an die Tabellenspitze der 3. Liga geschossen. Der Angreifer war kaum zu halten und zirkelte die Kugel aus der Drehung wunderschön zur führen Führung (7.) in den Winkel. Dass der von Schalke 04 verpflichtete Mittelstürmer sogar weitere Tore erzielen hätte müssen, sei an dieser Stelle nur eine Randnotiz.