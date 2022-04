3.547 Stimmen – und damit 114 Stimmen mehr als Nattermann – erhielt Reinhard (49 Prozent) für seinen trockenen Kracher unter den Querbalken nach zuvor feiner Brustannahme zum 2:2 gegen Carl Zeiss Jena. In der Nachspielzeit schoss Denis Jäpel die BSG vom Elfmeterpunkt sogar noch zum 3:2-Heimsieg.



Nattermanns Kopfball-Aufsetzer (3.433 Stimmen/47 Prozent) nach punktgenauer Eingabe von Robert Berger hatte Lok ebenfalls in der Nachspielzeit den 3:2-Auswärtserfolg in Halberstadt ermöglicht. Abgeschlagen mit Rang drei musste sich Maximilian Oesterhelweg (273 Stimmen, 4 Prozent) zufrieden geben, der Jena in Leipzig-Leutzsch per Bogenlampe in Führung gebracht hatte