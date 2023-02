In der 84. Minute wurde der im Sommer vom Chemnitzer FC nach Probstheida gewechselte Grym von Tobias Dombrowa bedient und setzte zu einem tollen Solo im Strafraum an. Zwei Gegenspieler ließ der 23-Jährige aussteigen, um anschließend wuchtig ins linke Eck zu vollenden. 20 Minuten zuvor hatte Grym bereits - ebenso sehenswert- per Freistoß zum Ausgleich getroffen.