Dieser Dreier hat den 1. FC Magdeburg ganz nah an den Klassenerhalt in der 2. Bundesliga gebracht. Und Tatsuya Ito sorgte nicht nur für die zwischenzeitliche 2:0-Führung bei Eintracht Braunschweig (Endstand 2:1). Er erzielte auch ein wunderschönes Tor. Gerade erst eingewechselt machte der Japaner seinem Ruf als Joker alle Ehre. Von der Strafraumgrenze schlenzte er den Ball in den Winkel – Traumtor. Das sahen auch mehr als zwei Drittel der User so und wählten dieses Tor zum Volltreffer der Woche. Abgeschlagen dahinter landeten Tobias Dombrowa vom 1. FC Lok Leipzig (24 Prozent) und Tobias Müller vom Chemnitzer FC mit acht Prozent.