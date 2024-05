"Volltreffer der Woche": Tore von Aue, Jena und Halberstadt in der Verlosung

Erzgebirge Aue hat im Kampf um den vierten Platz in der 3. Liga einen Rückschlag hinnehmen müssen. Gegen den MSV Duisburg reichte es in einem von einer ewigen Spielunterbrechung begleiteten Spiel nur zu einem 2:2 . Toll herausgespielt war vor allem der 1:0-Führungstreffer durch Sean Seitz.

In der "Generalprobe" zum Thüringenpokal-Finale hat sich Carl Zeiss Jena in einem turbulenten Spiel mit fünf Toren gegen den ZFC Meuselwitz durchgesetzt. Elias Löder war dabei in den ersten zehn Minuten gleich doppelt erfolgreich. Beim 2:0 hob er die Kugel aus 18 Meter über den Keeper in die Maschen.