"Volltreffer": Seidemanns Derbytreffer beschert Rot-Weiß Erfurt den Wochensieg

Das Thüringenderby zwischen Erfurt und Jena brauchte etwas Anlaufphase, war dann aber ein ansehnliches Spiel. Die Führung für die Hausherren besorgte Kay Seidemann. Der Mittelfeldspieler wurde herrlich von Keliano Tavares in Szene gesetzt und schlenzte den Ball an Keeper Kevin Kunz vorbei. Jena gelang in der zweiten Hälfte noch der Ausgleich durch einen Elfmeter.