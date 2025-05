Der Hallesche FC hält die Meisterschaft weiter offen. Dank eines 2:1-Sieges beim BFC Dynamo konnte der Rückstand auf Lok weiter verkürzt werden. "Ausgerechnet" der Ex-Leipziger Robert Berger sorgte mit seinem platzierten Schuss aus elf Metern in den rechten Giebel für das zwischenzeitliche 1:1.

Rot-Weiß Erfurt hat gegen Luckenwalde eine unfassbar effiziente erste Halbzeit gezeigt. Schon in der 14. Minute traf Jeremiaha Maluze mit einem wuchtigen Kopfballaufsetzer zum 2:0. Durch drei Elfmeter in den letzten zehn Minuten für die Gäste geriet der 3:2-Sieg von RWE noch einmal in Gefahr.