Der 1. FC Lok Leipzig löste seine Pokalaufgabe gegen Rotation Dresden locker und leicht. Und es gab im Plache-Stadion auch schöne Tore zu bewundern. Eins davon erzielte Farid Abderrahmane in der 18. Minute. Aus 20 Metern zirkelte er den Ball wunderschön in den linken oberen Winkel zum 3:0. Am Ende wurde es für den Siebtligisten aus der Landeshauptstadt noch richtig bitter, Lok erzielte insgesamt zwölf Tore.