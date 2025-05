Adrian Kireski zeigte im Pokalfinale gegen Erzgebirge Aue keine Nerven. Sein Torhüter Niclas Müller hatte eben den sechsten Versuch der "Veilchen" pariert, ein Treffer des sechsten Schützen der Probstheidaer und Lok könnte den zweiten Titel der Saison holen. Kireski trat an, würdigte Aue-Keeper Martin Männel keines Blickes und nagelte den Ball mit Umweg über den Innenpfosten in den Kasten. Sechs von sechs Elfern verwandelte die "Loksche" und krönte sich so zum Pokalsieger in Sachsen.