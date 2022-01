Der 1. FC Magdeburg thront weiter unangefochten an der Spitze der 3. Liga. Großen Anteil daran, dass auch das Spitzenspiel am vergangenen Samstag gegen Saarbrücken gewonnen wurde, hatte Sirlord Conteh. Zunächste legte der Deutsch-Ghanaer das Führungstor von Baris Atik auf und traf kurz nach dem Beginn der 2. Halbzeit selbst. Einen langen Pass aus dem Umschaltspiel heraus verwandelte der 25-Jährige cool und überlegt zum 2:1 – der spätere Endstand. Es war Contehs erster Treffer, nachdem er eine schwere Knieverletzung überstanden- und vor zwei Wochen sein Drittliga-Comeback gegeben hatte.

Djamal Ziane hat wieder zugeschlagen. Der Top-Torjäger von Lok Leipzig – der erst in der Vorwoche den Volltreffer erzielte – hat auch am Samstag (29.01.2022) gegen Auerbach getroffen. Nach einem langen und hohen Ball in dern Strafraum sprang der 29-Jährirge am höchsten und köpfte sehenswert ein. In seinem 17. Saisonspiel traf er schon zum 15. Mal.