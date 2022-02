Der 1. FC Magdeburg ist weiter das Team der Stunde und holt auch den Volltreffer der Wochen. Sirlord Conteh setzte sich in einem spannenden Duell gegen den Knipser des 1. FC Lok Leipzig durch. Djamal Ziane war in der Vorwoche noch erfolgreich gewesen. Diesmal erhielt der Lok-Stürmer 38 Prozent der Stimmen, Sieger Conteh dagegen darf sich über 51 Prozent der Stimmen freuen, in Summe 2.047. Und das Tor hatte den Sieg auch verdient. Nach einem langen Pass verwandelte der 25-Jährige überlegt zum 2:1-Endstand im Topspiel gegen den 1. FC Saarbrücken. Elf Prozent der Stimmen entfielen auf den Eilenburger Lennert Möbius.