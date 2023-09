Ein Tor aus der Landesklasse Thüringen ist unser "Volltreffer der Woche". Erfurts Torschütze Ignacio Conzales Suárez sammelte für seinen sehenswerten Treffer 43 Prozent der Stimmen und ließ damit Maximilian Krauß aus Jena und Steffen Meuer aus Aue hinter sich. Das Tor fiel beim Sieben-Tore-Spektakel beim Gastspiel des FC Union Erfurt in Bad Frankenhausen: Suárez markierte dabei das 3:3. Halb Press-, halb Befreiungsschlag und das Spielgerät flog in einem sehr hohen Bogen erst über den halben Platz und dann auch über Heim-Keeper Christopher Sünkel hinweg. Lange hielt die Freude bei Erfurt aber nicht, Union verlor 3:4.

Knapp geschlagen in der Abstimmugn musste sich Maximilian Krauß, der 38 Prozent der Stimmen bekam. Krauß erzielte bei Hertha BSC II mit perfektem Schlenzer in den Winkel die Führung - am ende verpasste der FC Carl Zeiss Jena den zweiten Saisonsieg in Folge aber. Denn kurz vor dem Ende kassierte der FCC noch den Ausgleich.