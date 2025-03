Einen wunderschönen Distanztreffer steuerte Tony Barnickel in Sachsen-Anhalts Landesliga Süd bei. Im Saale-Duell zwischen der Zweitvertretung des SSC Weißenfels bei Turbine Halle netzte der SSC-Torjäger nach einem Stockfehler seines Gegenspielers von der linke Seitenlinie aus der Mitte der gegnerischen Hälfte per zauberhaftem Direktabschluss über den chancenlosen Turbine-Keeper Marlon Köppe hinweg ins lange Eck zur Führung. Für den Sieg reichte es nicht, Halle drehte die Partie noch durch einen Doppelschlag auf 2:1.

Rot-Weiß Erfurts Heimspiel gegen den BFC Dynamo war an Spektakel kaum zu überbieten. Beim 4:1-Erfolg der Thüringer gab es neben drei gelb-roten Karten auch tolle Tore zu sehen. So auch in der 71. Minute, als Maxime Langner nach einem Fehlpass von Leon Bätge den BFC-Keeper und drei Verteidiger mit einer Rechts-Links-Rechts-Kombination aussteigen ließ und zum zwischenzeitlichen 3:1 traf.