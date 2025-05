In Babelsberg zeigten die Fußballer des FC Carl Zeiss Jena, zu welchen Taten sie an guten Tagen fähig sind. Das Team von Trainer Volkan Uluc feierte im Karl-Liebknecht-Stadion einen überzeugenden 4:1-Auswärtssieg. Und Ted Tattermusch gelang zudem ein richtiges Traumtor. In der 29. Minute traf er von der linken Strafraumgrenze ins lange rechte obere Eck zur zwischenzeitlichen 2:0-Führung. 44 Prozent der User sahen auch diesen Treffer ganz vorn. Auf den Plätzen zwei und drei folgten Marc-Philipp Zimmermann vom FSV Zwickau (34 Prozent) und der Stürmer des Halleschen FC, Serhat Polat (22).