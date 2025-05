Bereits unter der Woche war der FC Carl Zeiss Jena beim SV Babelsberg gefordert – und feierte im Karl-Liebknecht-Stadion einen überzeugenden 4:1-Auswärtssieg. Besonders schön war, als sich Angreifer Ted Tattermusch in der 29. Minute fast von der linken Strafraumkante aus ein Herz fasste und den Ball humorlos per Strich in den gegenüberliegenden Knick zum zwischenzeitlichen 2:0 pflanzte.