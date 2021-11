Mit mächtigen Schritten machte sich Terrence Boyd in der 73. Minute des Hallenser Heimspiels gegen den MSV Duisburg von der linken Seite nach innen auf, um dann zentral aus 20 Metern per trockenem Aufsetzer ins linke Eck zum zwischenzeitlichen 2:0 für die Saalestädter zu vollenden. Es sollte die Vorentscheidung sein, auch wenn der HFC anschließend bis zum Abpfiff zittern musste, um ein schlussendliches 2:1 über die Zeit zu bringen.

Auch wenn der FC Carl Zeiss Jena mit dem 1:1-Heimremis gegen den Chemnitzer FC nicht zufrieden sein konnte, entschädigte immerhin Maximilian Oesterhelwegs Ausgleichstor in der 77. Minute – aus knapp 30 Metern schweißte der Jenaer Kapitän einen Traumfreistoß am machtlosen CFC-Schlussmann Jakub Jakubov vorbei in den linken oberen Giebel.