Das schönste Tor des VfB Auerbach beim 4:1-Erfolg gegen Rathenow gelang Torjäger Marc-Philipp Zimmermann. Beim frühen 1:0 versenkte er eine Eingabe von Michael Schlicht per Flugkopfball in den Maschen. Es war bereits sein dritter Saisontreffer. Für den Volltreffer ist Zimmermann in dieser Saison erstmals nominiert.