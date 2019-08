Punkte gab es für den FSV Zwickau am Wochenennde keine, aber vielleicht den "Volltreffer der Woche"? Bei der 1:3-Niederlage beim MSV Duisburg erzielten die Westsachsen nur ein Tor. Das war aber immerhin ziemlich schön und schaffte es in die Wahl zum Volltreffer. Erzielt hat es Gerrit Wegkamp und zwar im Nachsetzen, nachdem sein erster Ball abgeblockt wurde. Beim zweiten Versuch zappelte der Ball unhaltbar in den Maschen.