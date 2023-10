Dieses Spiel könnte für den FC Carl Zeiss Jena der Brustlöser in einer bisher sehr enttäuschend verlaufenden Saison gewesen sein. Das Klingbeil-Team fegte über die U23 von Hansa Rostock und siegte mit 5:1. Und erzielte ein wunderschönes Tor. Elias Löder sah in der 49. Minute, dass der Rostocker Keeper zu weit vor seinem Tor stand. Sein weiter und hoher Ball aus 40 Metern landete im hohen Bogen im Netz der Gäste zum Endstand. 1.703 User sahen diesen Treffer ganz vorn. Auf dem zweiten Platz landete der wunderschöne Kopfball von Florian Kirstein, der mit einem Hattrick maßgeblichen Anteil am 4:2-Sieg in Meuselwitz hatte. 1.225 User stimmten für dieses Tor. Auf dem dritten Platz landete der Treffer von Aues Sean Seitz (262 Stimmen).