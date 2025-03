Mit einem souveränen 3:0-Auswärtssieg war der FC Rot-Weiß Erfurt am Freitagabend von der BSG Chemie aus Leipzig-Leutzsch zurückgekehrt. Vor allem beim 1:0-Führungstreffer zeigten die Gäste aus der Thüringer Landeshauptstadt ihre ganze Klasse, als sie sich mit einem traumhaften "One-Touch"-Spielzug in Position brachten – Benjika Caciel legte ab für Kapitän Til-Linus Schwarz, der Obed Chidindu Ugondu durch die Gasse in die Tiefe schickte. Ugondu ließ daraufhin Gegenspieler Julian Weigel abtropfen und hämmerte den Ball aus sieben Metern in den rechten Giebel (34.).