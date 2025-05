Vorschlag 1: Obed Ugondu (FC Rot-Weiß Erfurt) ist eine der Entdeckungen in der Regionalliga Nordost in dieser Saison. Der Offensivmann der Thüringer zeigte auch beim 2:4 gegen den 1. FC Lok Leipzig seine Fähigkeiten. Beim zwischenzeitlichen 1:1 tanzte er zunächst einen Abwehrspieler der Gäste aus, um den Ball aus 14 Metern ins rechte untere Eck zu schnippeln. Ein wunderschönes Tor des 23-Jährigen.

Vorschlag 2: Stefan Maderer (1. FC Lok Leipzig) ist einer der Garanten, dass die Leipziger am Ende den Staffelsieg in der Regionalliga Nordost holten. 16 Tore erzielte der Stürmer bisher in der Saison. Beim Sieg in Erfurt gelang dem 28-Jährigen ein kurioses. Zunächst vom eigenen Mann erwischt, musste der Stürmer kurz vom Platz, um dann nach seiner Rückkehr sofort zum Duell gegen Robin Fabinski anzusetzen und den Ball nach einem 40-Meter-Lauf im rechten unteren Eck zum 2:1 zu versenken.