Artur Voilenko hat sich die Krone beim aktuellen Voting zum "Volltreffer der Woche" gesichert. Der Winterneuzugang hatte dem FC Rot-Weiß Erfurt in seinem ersten Regionalliga-Spiel überhaupt per Fallrückzieher-Kunststück in der 77. Minute den Weg zum 2:0-Auswärtssieg beim SV Babelsberg 03 geebnet.