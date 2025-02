Nach den Erfolgen von Xavier Amaechi und Baris Atik in den beiden Vorwochen hat nun Martijn Kaars die Siegesserie des 1. FC Magdeburg bei der Abstimmung zum aktuellen "Volltreffer der Woche" verlängert. Der aktuelle Zweitliga-Toptorschütze zog mit seinem feinen Chipball über Keeper Justin Heekeren hinweg zur 1:0-Führung beim 5:2 -Auswärtssieg auf Schalke mit 870 Stimmen die meisten auf seine Seite.

Kaars, der an jenem besonderen Abend in Gelsenkirchen sogar gleich vier Mal traf, sammelte 219 Stimmen mehr als der erste Verfolger Christoph Daferner. Auf Dynamo Dresdens besten Angreifer, der die Schwarz-Gelben beim 2:1-Derbyerfolg über Erzgebirge Aue sehenswert in Führung gebracht hatte, entfielen 651 Stimmen.



Mit Rang drei musste sich Doppelpacker Daniel Haubner vom ZFC Meuselwitz zufrieden geben. Sein schön herausgespielter und überlegt abgeschlossener 1:0-Führungstreffer beim 2:2 gegen den BFC Dynamo überzeugte 321 Stimmen.