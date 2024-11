Auch in der Sachsenliga werden schöne Tore erzielt. Eins davon gelang Marcel Nüchtern vom SSV Markranstädt. Der 34-Jährige ist ein Urgestein der Rand-Leipziger. In der 15. Minute flog eine Ecke von der rechten Seite in den Strafraum. Auf halbrechts nahm Nüchtern den Ball volley und hämmerte das Spielgerät ins rechte obere Eck. Es war sein erstes Saisontor, aber was für ein Bonbon.