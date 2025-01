Vorschlag 1: Willi Orban (RB Leipzig)



Zum zweiten Mal in Folge und insgesamt siebten Mal in dieser Saison hat RB Leipzig eine Führung aus der Hand gegeben. Dabei sah es gegen den VfL Bochum zunächst super aus. Willi Orban brachte RB mit einem "Flankenschuss" zunächst in Führung. Am Ende aber stand ein 3:3 auf der Anzeigetafel.