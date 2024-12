Es war der Auftakt einer rauschenden Pokalnacht: Benjamin Sesko sorgte im Achtelfinale des DFB-Pokals gegen die favorisierte Eintracht aus Frankfurt nach 27 Minuten per Geniestreich für die Führung. Nach feinem Steckpass von Antonio Nusa nahm der Slowene den Ball in einer Drehnung mit, steckte Robin Koch in die Hosentasche und umkurvte im Anschluss auch noch SGE-Keeper Kevin Trapp, um locker einzuschieben.