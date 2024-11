Einmal so jubeln wie Cristiano Ronaldo - dachte sich wohl auch Empor Glauchaus Colin Ullmann und suchte sich dafür gleich einmal das Highlight im Achtelfinale des Sachsenpokals gegen den FSV Zwickau aus: In der 42. Minute nahm der ehemalige FSV-Jugendspieler eine flache Hereingabe in den Sechzehner gefühlvoll mit und vollendete kurz darauf in bester Torjäger-Manier zum 2:1-Endstand. Der ikonische CR7-Jubel im Anschluss durfte natürlich nicht fehlen.