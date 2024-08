Der VFC Plauen jubelt über den ersten Saisonsieg in der Regionalliga Nordost. Und einen besonderen Grund zur Freude hatte auch Rückkehrer Lucas Will. Nachdem der Stürmer bereits zum Auftakt gegen Viktoria Berlin einen Doppelpack geschnürt hatte, gelang ihm gegen Hertha BSC II ein ganz besonderes Kunststück. Nach einer Balleroberung im Mittelfeld setzte er von der rechten Seite zum einem Heber über mehr als 40 Meter an. Der Ball flog über Keeper Tim Goller ins die Maschen.