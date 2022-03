Er sorgte für grenzenlosen Jubel und versetzte eine ganze Stadt in Ekstase: Erik Weinhauer erzielte im Halbfinale des FSA-Pokals den Goldenen Siegtreffer für Oberligist Einheit Wernigerode gegen den Halleschen FC (2:1). Am Ende eines perfekt ausgespielten Konters behielt der Mittelfeldspieler die Nerven und schob eiskalt ins linke Eck ein. Als Belohnung gibt es nicht nur das Endspiel gegen den 1. FC Magdeburg, sondern vermutlich auch die Teilnahme am DFB-Pokal in der kommenden Saison.