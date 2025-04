Rot-Weiß Erfurt wähnte sich am Freitagabend bei Hertha Zehlendorf eigentlich schon auf bestem Wege zum Auswärtssieg. Unter anderem, weil Offensivmann Marco Wolf nach einer halben Stunde im Mittelfeld Anlauf nahm und die Thüringer mit einem satten Aufsetzer-Linksschuss aus der zweiten Reihe ins Eck mit 2:1 in Führung brachte. Später lag Erfurt noch mit 3:1 vorn, kassierte jedoch das 3:3 und verschoss im Anschluss sogar noch einen Elfmeter. Zu allem Übel endete die Partie für Wolf nach einem schmerzhaften Zusammenprall am Kopf im Krankenhaus. Gute Besserung!

Zum dritten Mal in dieser Saison feierte Regionalliga-Primus 1. FC Lok Leipzig einen Derbysieg gegen die BSG Chemie. Beim jüngsten 3:0 im Leutzscher Alfred-Kunze-Sportpark blieb Farid Abderrahmane der aus Probstheidaer Sicht herrliche Schlusspunkt vorbehalten, als der Mittelfeldspieler in der 89. Minute aus 17 Metern einen Freistoß über die Mauer ins kurze Eck hob. Chemie-Kapitän Benjamin Bellot im Kasten der Gastgeber streckte sich vergeblich.

Der 1. FC Magdeburg hat Rang 3 erklommen und darf weiter vom Aufstieg in die Bundesliga träumen. Maßgeblich verantwortlich für den 2:0-Heimsieg im direkten Duell mit dem 1. FC Kaiserslautern war Doppelpacker Baris Atik. Nach seinem Führungstreffer in der 29. Minute legte der FCM-Antreiber kurz vor dem Pausenpfiff auf sehenswerte Art und Weise nach: Mit einer Außenristberührung legte sich Atik den Ball nahe der linken Strafraumkante zurecht und schnibbelte die wohl eigentlich als Vorlage gedachte Kugel aus 18 Metern an Freund und Feind vorbei an den Innenpfosten – von dort aus rollte sie im Rücken von FCK-Keeper Simon Simoni über die Torlinie.